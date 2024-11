"As nossas forças armadas estão a tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar a segurança de todas as infraestruturas críticas, incluindo a ponte [da Crimeia]", disse Peskov aos jornalistas, citado pela agência oficial russa TASS.

A Ponte da Crimeia sofreu ataques em outubro de 2022 e em julho de 2023, que a Rússia atribuiu às forças ucranianas.

Questionado sobre um relatório acerca de potenciais ataques ucranianos com mísseis ocidentais de longo alcance no Estreito de Kerch, Peskov disse que Putin "deu instruções para o efeito há muito tempo".

O Estreito de Kerch liga os mares Negro e de Azov, entre a Crimeia e Krasnodar, na Rússia.

Moscovo anexou a Crimeia em 2014, com base num referendo realizado sob a ocupação militar do território, mas Kiev reclama a soberania sobre a península.

Desde que invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia declarou como anexadas à Federação Russa as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson.

As declarações de Peskov surgem no contexto das notícias sobre os Estados Unidos terem autorizado a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance norte-americanos contra território russo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou na terça-feira uma alteração da doutrina nuclear da Rússia, que passa a prever o recurso a armas nucleares em caso de o país sofrer um ataque com armas convencionais.

Várias embaixadas ocidentais, incluindo as dos Estados Unidos e de Espanha, alertaram hoje para a possibilidade de a Rússia realizar nas próximas horas um bombardeamento significativo contra Kiev.

A embaixada norte-americana anunciou mesmo o seu encerramento, como medida de precaução.

