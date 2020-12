Presidente pede "máxima prontidão" face ao "silêncio do inimigo"

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, congratulou-se pelos avanços que as Forças de Defesa e Segurança estão a alcançar no combate aos insurgentes em Cabo Delgado, mas pede "máxima prontidão" face ao "silêncio do inimigo".