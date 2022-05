Filipe Nyusi considera a eleição de Ramos-Horta testemunho da confiança depositada pelo povo timorense na capacidade do novo chefe de Estado trabalhar para a consolidação da paz, estabilidade política, desenvolvimento económico e bem-estar social da nação asiática.

O chefe de Estado manifesta "o desejo de trabalhar" com o novo Presidente timorense "para reforçar, ainda mais, as relações históricas de amizade, solidariedade e cooperação que existem" entre os seus "povos e países".

Moçambique e Timor-Leste continuarão a trilhar o mesmo caminho rumo ao progresso económico e bem-estar social, para a prosperidade dos dois povos irmãos, avança ainda a nota.

José Ramos-Horta foi eleito Presidente, com 62,1% dos votos, derrotando o atual chefe de Estado timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, com 37,9%, na segunda volta do escrutínio realizado em abril.

Ramos-Horta irá tomar posse, pela segunda vez, em 20 de maio, data em que Timor-Leste celebra 20 anos da restauração da independência.

