João Lourenço "viaja para a cidade de Kigali, capital da República do Ruanda, no quadro dos esforços diplomáticos que empreende, como medianeiro, para remover a tensão prevalecente entre o Ruanda e a RDCongo", lê-se numa nota.

"Em Kigali, o Presidente João Lourenço vai trabalhar com o Presidente Paul Kagame em torno do delicado tema, um passo mais na busca da paz e do entendimento no Leste do Congo Democrático depois da reunião ministerial tripartida que teve lugar em Luanda no passado sábado", acrescenta-se na nota.

O Presidente de Angola terá a esperá-lo o ministro dos Negócios Estrangeiros, que chegou já hoje a Kigali, para acompanhar o chefe de Estado na visita de 24 horas.

"A visita do mais Alto Mandatário da nação angolana enquadra-se no âmbito do reforço das relações de amizade e de cooperação entre Angola e o Ruanda", aponta o texto enviado pelo ministério liderado por Téte António.

No sábado, foi realizada em Luanda uma reunião dos ministros das Relações Exteriores de Angola, da RDCongo e do Ruanda, "com o objetivo de relançar o diálogo entre as autoridades congolesas e ruandesas e retomar o processo de implementação do Roteiro de Luanda, de 06 de julho de 2022".

Angola e Ruanda fazem parte da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e da União Africana (UA), e têm uma relação próxima.

