Presidente guineense visita Rússia e vai encontrar-se com Putin

Bissau, 07 mai 2024 (Lusa)- O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, viaja hoje para a Rússia, onde vai encontrar-se com o seu homólogo, Vladimir Putin, disse fonte governamental. De acordo com a fonte, a visita realiza-se no âmbito das celebrações do Dia da Vitoria, a 09 de maio, na capital russa. No encontro com Vladimir Putin, serão discutidos vários assuntos, nomeadamente a cooperação Rússia/Guiné-Bissau no domínio de exploração mineira e de hidrocarbonetos, disse a fonte.