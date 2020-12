A semana passada, alguns parlamentares questionaram o Governo sobre o envio de 160 pessoas para se formarem na Argélia, alegadamente, sem conhecimento do parlamento.

Para Umaro Sissoco Embaló, os que questionam aquela iniciativa do Governo, através do ministro do Interior, Botche Candé, "não devem conhecer o funcionamento do Estado" e sublinhou que aquela diligência não carece de qualquer consulta.