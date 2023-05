"A Presidente Katerina Sakellaropoulou vai receber (...) Ioannis Sarmas para o encarregar de formar um governo e organizar eleições" ao abrigo da Constituição, disse a presidência num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Na nova votação, o primeiro-ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, vai tentar obter uma maioria absoluta, depois ter ficado a cinco deputados de poder formar um governo sozinho nas eleições realizadas no domingo.

O seu partido, Nova Democracia (ND), venceu as legislativas com 40,8 por cento dos votos, contra 20% do Syriza, do antigo primeiro-ministro Alexis Tsipras, e 11,5% do Pasok-Kinal.

Apesar da dimensão da vitória, Mitsotakis, 55 anos, que está à frente da Grécia desde 2019, falhou por pouco a maioria absoluta, ao eleger 146 deputados, quando precisava de 151 para formar um governo sozinho.

As próximas eleições serão realizadas sob um sistema eleitoral diferente, em que o partido vencedor receberá um bónus de até 50 lugares e, segundo os cálculos do ND, isso garantirá uma maioria absoluta.

Ao ser indigitado para forma governo, na segunda-feira, Mitsotakis anunciou logo que nem iria tentar negociações com outros partidos e propôs 25 de junho como data para as novas eleições.

Os partidos de esquerda também não negociaram qualquer coligação por a soma dos seus deputados não garantir uma maioria.

