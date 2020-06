Presidente Filipe Nyusi destaca papel da Aliança das Vacinas em Moçambique

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, saudou hoje o papel da Aliança das Vacinas, Gavi, na saúde infantil e no combate à cólera no país, durante uma cimeira global de angariação de fundos, com a pandemia de covid-19 em pano de fundo.