John Magufuli, 61 anos e membro do CCM [Chama Cha Mapinduzi - Partido da Revolução, em Suaíli], no poder desde a independência, foi reeleito para um segundo mandato com 84,39% dos votos.

A cerimónia de tomada de posse deve realizar-se hoje no Estádio Jamhuri, em Dodoma.