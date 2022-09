"Sim. Ainda não conheço os detalhes mais irei", respondeu o chefe de Estado norte-americano, quando questionado pelos jornalistas sobre o assunto.

A data do funeral de Isabel II em Londres ainda não foi agendada oficialmente, mas poderá acontecer no dia 19 de setembro.

A Operação "London Bridge" foi iniciada com a morte de Isabel II, que ocorreu na quinta-feira, que deveria ter sido designado como o "Dia D". Mas, o anúncio do óbito foi feito ao final da tarde e isso terá provocado alterações no calendário do cerimonial.

O previsto é que o funeral de Estado aconteça ao 10.º dia, como tal, e perante tais alterações, a cerimónia deverá realizar-se a 19 de setembro, ou seja, o "Dia D 10".

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) também declarou que ainda não contactou com o novo Rei, Carlos III.

"Conheço-o. Ainda não lhe falei. Não lhe telefonei", disse aos jornalistas, antes de embarcar no seu avião em Columbus, Estado do Ohio, onde efetuou uma deslocação.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

PCR // SCA

Lusa/Fim