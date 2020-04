"É urgente e prioritário encontrar uma solução consensual sobre a criação de uma comissão de operacionalização, angariação de fundos e fiscalização da luta contra a covid-19, que deve congregar todos os atores nacionais e parceiros internacionais vocacionados", afirmou Cipriano Cassamá, na abertura de uma reunião da comissão permanente do parlamento.

O presidente do parlamento propôs também que fosse avaliada a possibilidade dos deputados descontarem 25% de um mês de salário para apoio ao combate da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"As nossas diferenças devem ceder lugar ao interesse público premente, concedendo assim ao nosso povo a proteção que precisa e o sentimento de segurança de que devemos enquanto seus representantes", salientou.

Segundo Cipriano Cassamá, é "um facto que o país atravessa um momento de grande clivagem política", mas aquela atitude não "abona em nada para o combate ao flagelo mundial".

"A nossa responsabilidade enquanto deputados é ajudar a encontrar soluções aos problemas colocados ao país ou com medidas legislativas ou com as campanhas de sensibilização, conforme a avaliação que fizermos do problema", disse.

Cipriano Cassamá salientou também que o "silêncio do parlamento" sobre questões essenciais do país não é animador para as pessoas e que é preciso começar a falar sobre os problemas, tanto políticos como os relacionados com a covid-19.

A Guiné-Bissau regista 46 casos de covid-19, três dos quais recuperados.

Em termos de distribuição geográfica, 31 casos foram registados em Bissau, 10 em Canchungo, na região de Cacheu, e cinco na região de Biombo.

No âmbito do combate à pandemia, a Guiné-Bissau já prolongou o estado de emergência até 26 de abril e endureceu algumas das medidas para combate à prevenção da doença, à semelhança do que aconteceu em alguns países do mundo.

A covid-19 atingiu a Guiné-Bissau num momento em que o país vive mais um período de crise política, depois de o general Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições pela Comissão Nacional de Eleições, se ter autoproclamado Presidente do país, enquanto decorre no Supremo Tribunal de Justiça um recurso de contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

Umaro Sissoco Embaló tomou posse numa cerimónia dirigida pelo vice-presidente do parlamento do país Nuno Nabian, que acabou por deixar aquelas funções, para assumir a liderança do Governo nomeado pelo autoproclamado Presidente.

O Governo demitido por Umaro Sissoco Embaló, o do primeiro-ministro Aristides Gomes, mantém o apoio da maioria no parlamento da Guiné-Bissau.

O Governo liderado por Nuno Nabian ocupou os ministérios com o apoio de militares, mas Sissoco Embaló recusa que esteja em curso um golpe de Estado no país e diz que aguarda a decisão do Supremo sobre o contencioso eleitoral.

Na sequência da tomada de posse de Umaro Sissoco Embaló e do seu Governo, os principais parceiros internacionais da Guiné-Bissau apelaram a uma resolução da crise com base na lei e na Constituição do país, sublinhando a importância de ser conhecida uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o recurso de contencioso eleitoral.

O Supremo Tribunal de Justiça remeteu uma posição sobre o contencioso eleitoral para quando forem ultrapassadas as circunstâncias que determinaram o estado de emergência no país.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 137 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

