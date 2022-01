O procedimento durou 30 minutos e, segundo a mesma fonte oficial, o coração e as artérias do Chefe de Estado "foram considerados saudáveis e a funcionar corretamente", pelo que Obrador deverá retomar as suas atividades ainda este fim de semana.

López Obrador tinha entrado no hospital militar central para efetuar um 'check-up' médico de rotina, anunciara no dia anterior o porta-voz presidencial.

O Presidente, de 68 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio em dezembro de 2013, razão pela qual se submeteu então a uma cirurgia coronária.

O Presidente reapareceu na passada segunda-feira após a sua segunda infeção de covid-19, doença de que padecera já em janeiro de 2021.

Mesmo assim, disse ter sofrido apenas sintomas ligeiros durante a semana em que esteve isolado.

"Não tinha febre, a minha oxigenação era muito boa, acima dos 90%. Não tinha dores no corpo, dois dias de rouquidão e ardor na garganta, basicamente isso. O meu tratamento consistiu em cuidar de mim, isolar-me, beber muita água", afirmou.

