A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, recebeu hoje Luís Meira, depois de o Ministério da Saúde ter criticado no domingo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) por ter deixado terminar o prazo para o lançamento do concurso público internacional, obrigando a novo ajuste direto.

O Ministério da Saúde anunciou no início do mês a realização de uma auditoria administrativa e financeira ao INEM e, na última audição no parlamento, a ministra explicou que pretende "perceber exatamente" vários processos, nomeadamente a contratação de helicópteros e ambulâncias e ajustes diretos no instituto.

