Na sua mensagem de Natal, José Manuel Bolieiro considera que "este é também um momento para pensar no futuro, e, assim, pensar na juventude".

"Os jovens são os atores principais do amanhã. São aqueles que estarão ativos no nosso futuro", afirma o chefe do executivo açoriano, que cita o Papa João Paulo II, na sua visita aos Açores, em 1991, quando disse que 'A juventude é a época de armazenamento para a vida, tempo de formação para as grandes responsabilidades do amanhã'.

Para Bolieiro, "tão certa esta lição, que não se esquece", sendo "essencial que em sociedade se tenha a responsabilidade de preparar os jovens para os grandes desafios que os esperam".

Segundo o presidente do Governo Regional, o futuro "não será fácil", vivendo-se num mundo em "constante mudança, nas quais as crises sociais, económicas e ambientais se entrelaçam com os conflitos armados, as tensões políticas e as desigualdades".

Mas "embora os desafios sejam grandes, também grandes são as oportunidades", sendo que a educação, a inovação e o compromisso com a sustentabilidade "são essenciais para preparar os jovens, não só para enfrentar um mundo globalizado e complexo, mas para que todos possam prosperar".

Bolieiro deixou ainda uma mensagem de confiança aos jovens da diáspora açoriana.

Para Bolieiro, nos Açores, "com todas as condicionantes, o ano foi globalmente positivo para as famílias e empresas", com "mais prosperidade alcançada", vivendo-se "em paz, em estabilidade social e económica".

O presidente do Governo dos Açores referiu querer "sempre e coletivamente diminuir a pobreza e a solidão das pessoas e das famílias", sendo que "cada passo em frente na inclusão social é importante".

