"Apresento, em nome do Governo Regional do Príncipe, da população da região, e em meu próprio, as cordiais saudações de felicitação a sua excelência o senhor Presidente eleito, eng.º Carlos Vila Nova, pela vitória, desejando que tenha êxitos no exercício das funções do mais alto magistrado da nação e que seja Presidente de todos os são-tomenses", afirma, numa nota de felicitação divulgada esta manhã, horas após o anúncio dos resultados provisórios pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

"Posso garantir, da minha parte como Presidente do governo regional do Príncipe, total lealdade institucional e entusiasmo em trabalharmos juntos na promoção da coesão e Integridade Nacional, face à descontinuidade geográfica da Ilha do Príncipe e as desigualdades dela decorrentes, por um desenvolvimento harmonioso e bem-estar de todos os são-tomenses", acrescenta na nota.

Carlos Vila Nova foi eleito Presidente de São Tomé e Príncipe, à segunda volta, com 57,54%, com um total de 45.481 votos, indicam resultados provisórios divulgados esta madrugada. Guilherme Posser da Costa, o outro candidato na segunda volta, realizada este domingo, obteve 42,46% da votação, com um total de 33.557 votos.

"Felicito o povo são-tomense pela forma pacífica e ordeira em que participaram em todo o processo eleitoral, o que fortalece sobremaneira a nossa democracia", refere ainda Filipe Nascimento.

Na região autónoma do Príncipe, Vila Nova alcançou 56,83% da votação, enquanto Posser da Costa teve 43,17%.

