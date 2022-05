Bolsonaro prometeu que vai recriar o Ministério da Indústria e Comércio num evento organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte, na quinta-feira.

Segundo o chefe de Estado, essa ideia precisava amadurecer, mas agora a decisão "está selada". A afirmação ocorreu depois de ter sido publicamente pressionado pelo presidente da FIEMG, Flávio Roscoe.

"Não é possível que a indústria continue sem ter seu ministério", disse Roscoe ao chefe de Estado brasileiro.

Caso a promessa se concretize, o atual Governo brasileiro terá 24 ministérios no último ano de mandato de Bolsonaro, número muito maior do que os 15 ministérios que garantia manter se vencesse as eleições presidenciais em 2018, quando defendia a redução do tamanho do Estado.

Depois de uma reforma ministerial promovida no início do seu Governo, Jair Bolsonaro mudou de ideia e já recriou os ministérios das Comunicações e do Trabalho, que colocou a cargo de aliados para fortalecer sua base parlamentar e satisfazer os partidos de centro-direita que controlam o Congresso.

Bolsonaro aspira a ser reeleito nas presidenciais marcadas para outubro, embora no momento todas as sondagens de intenção de voto o afastem dessa possibilidade.

O chefe de Estado brasileiro está em segundo lugar em intenção de votos, com apoio de 27% dos brasileiros, muito atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria 48% dos votos, segundo uma pesquisa divulgada na quinta-feira do Instituto Datafolha.

