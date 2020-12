"Contactos com vista à concretização de visita oficial à Guiné-Bissau no início do próximo ano", anunciou Jorge Carlos Fonseca, na sua página pessoal no Facebook.

No início de novembro, o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, formalizou o convite ao homólogo de Cabo Verde para uma visita oficial ao país para reforço dos "laços históricos" entre os dois Estados.

A carta-convite foi entregue pelo embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, M´Bala Fernandes, que foi recebido pelo chefe de Estado cabo-verdiano, que é atualmente presidente em exercício da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"O senhor Presidente Jorge Carlos Fonseca respondeu prontamente que estaria disposto a ir a Bissau e nós, diplomatas, ficaremos incumbidos de tratar dos pormenores da visita oficial", disse na altura o diplomata guineense.

A acontecer, será a primeira visita oficial do Presidente cabo-verdiano à Guiné-Bissau desde a chegada ao poder de Umaro Sissoco Embaló, que já tinha convidado Jorge Carlos Fonseca para a sua tomada de posse, no início do ano, então marcada por uma crise pós-eleitoral, mas que não se concretizou.

Jorge Carlos Fonseca termina o mandato em outubro de 2021, ano marcado por eleições legislativas e presidenciais em Cabo Verde.

Em 22 de novembro de 2019, o último dia de campanha para a primeira volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló esteve algumas horas na Praia, tendo sido recebido pelo chefe de Estado cabo-verdiano.

Voltou à Praia em 11 de janeiro de 2020, após a segunda volta das eleições guineenses, e de novo para se reunir com o Presidente cabo-verdiano no Palácio Presidencial, tendo na altura convidado Jorge Carlos Fonseca para a sua tomada de posse.

