"O futuro de Cabo Verde está definitivamente no mar", disse José Maria Neves aos jornalistas em Madrid, após ter sido recebido pelo chefe de Estado espanhol, o Rei Felipe VI, com quem disse ter abordado as "relações excelentes" entre os dois países, como acontece, por exemplo, no turismo, em que as principais empresas deste setor em Cabo Verde são espanholas.

O Presidente de Cabo Verde afirmou ter falado com Felipe VI sobre "todas as vertentes relacionadas com a economia do mar", como as pescas ou a dessalinização.

José Maria Neves e Felipe VI falaram também sobre cooperação no domínio do ensino superior, ciência e inovação, nomeadamente, a possibilidade de estudantes cabo-verdianos poderem fazer investigação e pós-graduações, mestrados e doutoramentos em Espanha, segundo o Presidente de Cabo Verde.

No encontro de hoje, os dois chefes de Estado abordaram, por outro lado, temas multilaterais, como as relações com a União Europeia ou a cooperação no âmbito da segurança e da estabilidade na região da África Ocidental.

José Maria Neves está em Espanha desde a semana passada e reuniu-se, no início da visita ao país, com o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

Segundo disse José Maria Neves na semana passada aos jornalistas, Espanha e os países da África Ocidental preparam uma cimeira para abordar temas como a segurança no Golfo da Guiné, migrações e apoio ao desenvolvimento da região.

"Espero que na sequência desta visita haja uma redinamização e reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois países", disse hoje o Presidente cabo-verdiano, que revelou ter convidado os Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, para uma visita a Cabo Verde no quadro das comemorações dos 50 anos da independência do país, que se celebra em julho de 2025.

Nos últimos dias, José Maria Neves fez um périplo por vários municípios de Espanha, onde se encontrou com a comunidade cabo-verdiana.

"Pude encontrar uma comunidade que cresceu, do ponto de vista espiritual, mas também uma sociedade mais empoderada, tem mais poder, está muito mais integrada", afirmou.

Segundo José Maria Neves, há, por outro lado, "um grande ânimo, uma grande força, uma grande vontade" na comunidade "de participar no processo de modernização de Cabo Verde, não só com as remessas financeiras, mas também com remessas de ideias, de conhecimento, para que Cabo Verde possa crescer".

"Acho que esta visita permite-nos ver novas ambições para os próximos 50 anos de Cabo Verde, que é garantir uma governança das ilhas que cubra toda esta nação global cabo-verdiana, toda a diáspora cabo-verdiana", defendeu.

"Desde a conceção das nossas universidades, da investigação, a toda problemática da formação de políticas públicas, são áreas que deveremos doravante contar com forte concurso de todas as capacidades e competências espalhadas pela diáspora", acrescentou.

José Maria das Neves termina a visita a Espanha na quinta-feira, depois de participar na cimeira das Nações Unidas da Década dos Oceanos, em Barcelona.

O Presidente de Cabo Verde foi nomeado "patrono", no ano passado, da Aliança da Década dos Oceanos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco, na sigla em inglês) e fará uma intervenção na abertura da cimeira de Barcelona.

