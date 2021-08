"Enviei cartas de agradecimentos ao Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, pela receção magnífica e ímpar que me foi oferecida na recente visita oficial ao país irmão", escreveu o chefe de Estado cabo-verdiano, na sua página oficial no Facebook, após a visita oficial ao Brasil de 28 de julho a 02 de agosto.

Para o Presidente cabo-verdiano, a visita ao país da América do Sul, que também pertence à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), marcará uma "nova etapa" no relacionamento político, humano e de cooperação entre os dois países.

Antes de partir para o Brasil, Jorge Carlos Fonseca disse que um dos objetivos da visita era de atrair mais investimentos privados daquele país para o arquipélago cabo-verdiano.

Em solo brasileiro, Jorge Carlos Fonseca recordou que foi honrado com a mais alta distinção do Estado brasileiro para personalidades estrangeiras (Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul).

Já o Centro Universitário de Brasília, universidade privada brasileira, atribuiu o grau e título de Doutor 'Honoris Causa' ao Presidente de Cabo Verde, o quinto de Jorge Carlos Fonseca.

O título e grau atribuído pelo Centro Universitário de Brasília é idêntico aos já concedidos, também no Brasil, pela Universidade Federal do Ouro Preto (2019), em Portugal pela Universidade de Lisboa (2017) e Universidade Portucalense (2021), e no Senegal, pela Universidade Cheikh Anta Diop (2019).

Já a Universidade Zumbi dos Palmares, atribuiu a Medalha de Mérito Cívico Afro-brasileiro ao chefe de Estado cabo-verdiano, que durante a sua estada no Brasil visitou comunidades cabo-verdianas aí residentes.

Entre outras atividades, participou na reabertura do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, num ato que, além de Jair Bolsonaro, contou com a presença dos Presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Moçambique, Filipe Nyusi.

Jurista, professor universitário e escritor cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, 70 anos, cumpre o segundo e último mandato como Presidente de Cabo Verde, que termina com as eleições presidenciais de 17 de outubro próximo.

