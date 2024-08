"Os meus parabéns, em meu nome e no de todos os cabo-verdianos, pelo seu desempenho. Doravante, és um espelho para os jovens", escreveu no domingo à noite o chefe de Estado, na sua conta oficial no Facebook.

Numa mensagem acompanhada de uma foto em que David Pina lhe coloca o pin de Cabo Verde no peito, na Praia, antes da partida da delegação cabo-verdiana para Paris, José Maria Neves elogiou a "enorme prestação" e o "feito inédito" do pugilista, de 27 anos, natural de Santa Cruz, na ilha de Santiago.

"Apesar dos escolhos, podemos, sim, fazer boas escolhas. O futuro depende de cada um de nós", escreveu Neves, na mensagem de agradecimento.

Numa reação à publicação do chefe de Estado, David Pina disse que é "um orgulho enorme" ser filho da nação cabo-verdiana.

David Pina, que é treinado pelo português Bruno Carvalho, ficou com a medalha de bronze na categoria de -51 kg nos Jogos Olímpicos, apesar de ter sido derrotado nas meias-finais da competição pelo uzbeque Hasanboy Dusmatov.

O cabo-verdiano já tinha garantido a primeira medalha de sempre para o país na maior competição multidesportiva mundial, com o apuramento para as meias-finais, já que no boxe os dois derrotados nesta fase ficam com a mesma medalha.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou no domingo que o governo vai condecorar o pugilista, que vai receber 500 mil escudos (4.534 euros) pela conquista da medalha, como prevê o regulamento governamental que define o regime de prémios para competições desportivas.

O porta-estandarte de Cabo Verde na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos vai receber a terceira medalha da África lusófona, depois das duas da moçambicana Maria Mutola, campeã nos 800 metros em Sydney2000 e bronze em Atlanta1996.

