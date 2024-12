"Desejamos, ardentemente, que se faça a paz no mundo, em 2025. É essencial o diálogo entre os beligerantes e outros atores relevantes, para construirmos a paz e reerguermos as bases fundantes da dignidade da pessoa humana", afirmou José Maria Neves, na tradicional mensagem de novo ano.

Para Cabo Verde, o Chefe de Estado apontou que a colaboração entre os órgãos de soberania, o Estado e as autarquias locais é indispensável ao fortalecimento do Estado de direito democrático e ao avanço do processo de modernização económica e social.

"Ninguém ganha com disputas estéreis de protagonismo ou com tensões desnecessárias que provocam cansaço das instituições democráticas e empobrecem o processo de formação das políticas públicas", referiu o Presidente, apelando ao foco em mais crescimento, empregos, segurança pública, saúde, educação e oportunidades para todos.

José Maria Neves reforçou que o sucesso das políticas públicas depende da confiança e respeito entre os atores políticos, considerando fundamental evitar um estado de permanente campanha eleitoral, privilegiando momentos de entendimento e acordos.

O Presidente também destacou a importância de restaurar a confiança dos jovens no país, promovendo igualdade de oportunidades, privilegiando o mérito e avaliando continuamente as políticas públicas e desempenhos individuais e organizacionais.

Ao abordar as celebrações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, em 2025, Neves destacou a necessidade de transformar o momento numa oportunidade de unidade nacional, reflexão estratégica e mobilização em torno da modernização, prosperidade e justiça social.

"Temos o dever indeclinável de imaginar o Cabo Verde das futuras gerações. Que caminhos, que estratégias, que ações, que consensos para a grande transformação socioeconómica do país, visando a modernização, a prosperidade e a justiça social?", referiu.

Lembrando o atual contexto global marcado por conflitos, alterações climáticas e protecionismo, o Presidente defendeu uma abordagem inteligente e pragmática para enfrentar os desafios de um pequeno Estado insular, sem comprometer os interesses nacionais.

José Maria Neves concluiu a sua mensagem reafirmando o compromisso de trabalhar pela liberdade, democracia e progresso social, confiando que a unidade e o pensamento estratégico permitirão a Cabo Verde superar obstáculos e alcançar transformações significativas.

RS/ SF

Lusa/Fim