"Quero, assim, destacar o papel conciliador e aberto ao diálogo de vossa excelência que se tornou o fator fundamental e decisivo para a continuidade das instituições do Estado sul-africano e o seu funcionamento, num clima de harmonia, estabilidade e concórdia nacional", expressou João Lourenço numa nota dirigida a Cyril Ramaphosa.

João Lourenço reiterou o desejo de Angola "manter e estreitar continuamente" os "fortes laços de amizade, solidariedade e cooperação" com a África do Sul.

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, foi eleito na sexta-feira para um segundo mandato de cinco anos na primeira sessão do parlamento depois das eleições gerais de 29 de maio, nas quais o Congresso Nacional Africano (ANC) perdeu a maioria absoluta pela primeira vez em 30 anos.

Ramaphosa teve 283 votos a favor, de um total de 339, e irá formar um Governo de coligação sem precedentes desde 1994, quando Nelson Mandela se tornou o primeiro Presidente negro do país como líder do ANC após as eleições que terminaram com o regime do 'apartheid' (1948-1994).

O Presidente sul-africano reeleito será empossado na quarta-feira, em Pretória.

No seu primeiro discurso no parlamento, após a reeleição, Cyril Ramaphosa, 71 anos, declarou que o ANC vai formar um Governo de unidade com mais do que um partido da oposição para garantir estabilidade e enfrentar os desafios triplos da pobreza, do desemprego e da desigualdade na África do Sul.

