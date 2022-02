Presidente da UA propõe mais empenho comum pela paz e pelo clima

Bruxelas, 17 fev 2022 (Lusa)- O Presidente do Senegal e líder da União Africana (UA), Macky Sall, propôs hoje, em Bruxelas, que África e a União Europeia (UE) se empenhem no reforço da paz e segurança e na luta contra as alterações climáticas.