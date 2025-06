A escolha de Julius Maada Bio aconteceu durante uma cimeira desta organização, realizada em Abuja, capital da Nigéria, na qual os líderes da África Ocidental analisaram os desafios que afetam a coesão e segurança da região, especialmente no Sahel e na bacia do Lago Chade.

A presidência rotativa da CEDEAO passa assim do chefe de Estado nigeriano, Bola Tinubu, para o líder serra-leonês.

No seu discurso de despedida, Bola Tinubu reconheceu os "constantes e difíceis desafios" que continuam a travar as ambições do bloco regional.

Entre elas, segundo o chefe de Estado nigeriano, estão as ameaças à segurança, o extremismo violento e outras tendências transfronteiriças".

A crescente ofensiva jihadista tem agravado a situação humanitária e militar em países como o Mali, Burkina Faso e Níger, com ataques cada vez mais frequentes contra populações civis e posições militares.

O próprio país anfitrião da cimeira, a Nigéria, registou um aumento de ataques em várias regiões nas últimas semanas.

A nova liderança da CEDEAO vai herdar um contexto marcado por tensões políticas, desafios económicos e pressão internacional para garantir estabilidade, numa das zonas mais voláteis do continente africano.

