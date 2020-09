A comunicação, marcada para as 20:00 locais (19:00 em Lisboa), será feita a partir do gabinete do chefe de Estado em Maputo, de acordo com a Presidência da República.

Moçambique entrou, em 01 de setembro, na segunda fase da retoma das atividades sociais e económicas que estavam suspensas, no âmbito do segundo estado de emergência face à covid-19.