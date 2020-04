"Habituámo-nos a ver Filipe Duarte no teatro, no cinema e na televisão. Em teatro, tanto fez Gil Vicente e Shakespeare como autores portugueses contemporâneos, com diversas companhias e encenadores", refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

No cinema, o chefe de Estado lembra os filmes "Os Imortais", "O Milagre Segundo Salomé", "A Costa dos Murmúrios", "A Outra Margem", "Coisa Ruim", "4 Copas", "Variações" e "Mosquito", considerando que "dão bem conta da sua versatilidade", e na televisão destaca a sua participação em "Equador" como protagonista.