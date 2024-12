"A luta de Mário Soares não acabou. A luta pela liberdade não acabou. A luta pela democracia não acabou. A luta por uma Europa livre e democrática não acabou. É mais urgente hoje do que nunca", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na cerimónia de abertura do Parque Urbano Dr. Mário Soares, no Porto, o Presidente da República defendeu que o centenário do aniversário do antigo Presidente da República, que se assinala a 07 de dezembro, "é um apelo de futuro".

"É preciso continuar a lutar no presente e no futuro pela liberdade, pela qual lutou Mário Soares. É preciso continuar a lutar pela democracia pela qual lutou Mário Soares, é preciso continuar a lutar pela Europa livre e democrática pela qual lutou Mário Soares. Venham os ventos de oeste ou de leste, venham de onde vierem, com propostas, promessas, ingenuidades e ilusões", assinalou.

Marcelo Rebelo de Sousa sustentou ainda que não existem "liberdades limitadas", "democracia iliberais", nem uma Europa "que queira ser livre e democrática que possa de alguma forma ser seduzida por projetos ou sonhos ditatoriais".

"Isso ensinou-nos Mário Soares e isso tem de estar vivo na nossa memória. Este jardim nao é um jardim do passado é do futuro. Mário Soares não é um herói do passsado, é um herói do futuro", acrescentou.

