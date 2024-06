Sissoco Embaló chega ao início da tarde a Maputo, onde permanecerá até sexta-feira.

No primeiro dia da visita de Estado, o presidente guineense é recebido pelo homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, de acordo com o programa divulgado pela Presidência de Moçambique.

Os dois chefes de Estado presidem à cerimónia de assinatura de instrumentos jurídicos de cooperação entre os dois estados, depois de um encontro particular e das conversações oficiais entre as comitivas dos dois países.

O Presidente de Moçambique oferece ao homólogo guineense um banquete de Estado, no Palácio da Ponta Vermelha, no final do qual está previsto discursarem os dois chefes de Estado.

Na quinta-feira, Sissoco Embaló irá depositar uma coroa de flores no Monumento aos heróis moçambicanos, seguindo depois para os Paços do Município de Maputo, onde será agraciado com a Chave da Cidade.

O programa desse dia inclui uma visita ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e uma visita à Assembleia da República moçambicana, onde será recebido pelos membros da comissão permanente e terá um encontro de cortesia com o presidente do parlamento.

O segundo dia da visita termina com uma visita ao porto de Maputo.

HFI // MLL

Lusa/Fim