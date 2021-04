"O Estado-Maior da Armada assim, depois de 50 anos de independência. Ou os mandamos para casa ou mudamos a situação. Isto não é humano, normal e aceitável", disse o chefe de Estado.

Umaro Sissoco Embaló falava aos jornalistas durante uma visita às instalações do Estado-Maior da Marinha, que estão degradadas e que sofrem constantemente inundações devido à proximidade com o rio Geba.

"Vou fazer pressão junto do Governo e do ministro da Defesa, que está aqui", disse o Presidente, que realizou a visita acompanhado do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biagué Na N'Tan, e do ministro da Defesa, general Sandji Fati.

"Temos de tirar a Marinha desta situação. Sabemos que as nossas forças de defesa e segurança estão mal, mas é uma questão de querermos fazer", disse.

Para Umaro Sissoco Embaló, tal como é preciso mudar as coisas nas forças de defesa e segurança, também é preciso mudar na educação e na saúde.

"Nós temos de mudar este país", afirmou, salientando que há coisas que são um "desígnio nacional".

"Temos de escolher a Guiné-Bissau e minimizar os problemas de setor para setor", concluiu.

