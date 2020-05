Raimundo Pereira, advogado e político, foi presidente do parlamento da Guiné-Bissau e assumiu por duas vezes o cargo de Presidente interino do país. A primeira após o assassínio de João Bernardo "Nino" Vieira, em 2009, e a segunda depois da morte de Malam Bacai Sanhá, em janeiro de 2012.

Além de Raimundo Pereira, foram também nomeados conselheiros de Estado Fransual Dias, dirigente do Partido de Renovação Social (PRS, terceira força política do país), Mamadú Culabiu Ba, imã de Bafatá, Canjura Injai, antigo dirigente da câmara do comércio, e Saliatu da Costa, ativista política.

O Conselho de Estado é um órgão de consulta política do Presidente da República.

Segundo a Constituição da Guiné-Bissau, integram o Conselho de Estado o presidente da Assembleia Nacional Popular, o primeiro-ministro, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, um representante de cada um dos partidos políticos com assento no parlamento e cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado.

