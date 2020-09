Umaro Sissoco Embaló falou em francês num vídeo transmitido hoje na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, agradecendo a ajuda e acompanhamento da comunidade internacional na resolução de conflitos e com um apelo para a continuação da observação e assistência internacional.

As declarações foram feitas no debate da Assembleia Geral, que este ano decorre principalmente de forma virtual, com a presença limitada de pessoas na sede da organização, devido à pandemia de covid-19.