Em maio do ano passado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realizou uma visita oficial à Eslovénia, durante a qual convidou o seu homólogo, Borut Pahor, a visitar Portugal.

Hoje, os dois chefes de Estado assinam uma declaração conjunta, divulgada no sítio oficial da Presidência na Internet, por ocasião do 30.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Portuguesa e a República da Eslovénia, em 03 de fevereiro de 1992.

"Ao longo das últimas três décadas assistimos ao progressivo e contínuo desenvolvimento e consolidação dos laços de amizade fraterna que nos unem, alicerçados em valores e interesses comuns, designadamente na esfera europeia e na procura de uma cooperação acrescida, tanto no plano bilateral como ao nível internacional e multilateral", lê-se no texto.

Marcelo Rebelo de Sousa e Borut Pahor manifestam a certeza de que "também as mais jovens gerações de portugueses e eslovenos saberão prosseguir, reforçar e projetar para o futuro comum europeu, com especial determinação e entusiasmo, uma relação que se tem vindo a consubstanciar numa sólida e inspiradora amizade entre as nossas duas nações".

"Nesta data particularmente importante para Portugal e a Eslovénia, que teremos a ocasião de celebrar e recordar aquando da visita oficial que sua excelência o Presidente Pahor efetuará a Portugal nos dias 14 e 15 de fevereiro, reiteramos o nosso empenho pessoal em continuar a contribuir para o robustecimento dos laços fortes e amistosos que unem os nossos países e que muito beneficiam mutuamente os nossos povos", acrescentam.

A Eslovénia assumiu a presidência do Conselho da União Europeia no segundo semestre do ano passado, a seguir a Portugal, cerca de um mês depois da visita de Marcelo Rebelo de Sousa.

