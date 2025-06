Presidente da Comissão Europeia convoca reunião para analisar escalada do conflito Israel/Irão

Bruxelas, 22 jun 2025 (Lusa) -- A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje que vai convocar uma reunião do Colégio de Comissários para esta quarta-feira para discutir a escalada do conflito no Oriente Médio "e os efeitos na Europa".