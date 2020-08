Presidente da associação de exportadores de caju da Guiné-Bissau prevê "ano difícil"

O presidente da Associação de Exportadores da Guiné-Bissau, Mamadu Djamanca, previu hoje "um ano difícil" para a presente campanha de comercialização do caju, principal produto agrícola do país, devido aos problemas criados pela pandemia do novo coronavírus.