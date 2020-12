"Honremos e dignifiquemos a memória de Beto Alves! As nossas mais sentidas condolências a familiares, amigos e companheiros", escreveu o chefe de Estado na sua página oficial no Facebook, numa publicação acompanhada de três fotos ao lado do autarca, aquando das suas visitas àquele município do interior da ilha de Santiago.

José Alves Fernandes, mais conhecido por Beto Alves, morreu hoje de manhã no Hospital Agostinho Neto, na Praia, para onde foi transferido cerca de 48 horas antes, após ter sido encontrado baleado em sua casa, na cidade da Assomada, o segundo maior centro da ilha de Santiago.