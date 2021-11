Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente, João Lourenço chega ao Namibe na manhã de sábado e irá presidir a uma reunião alargada com o Governo provincial, que servirá para avaliar o grau de execução dos diferentes programas setoriais.

Na parte da tarde, João Lourenço vai plantar uma árvore, simbolizando o seu compromisso com as políticas de defesa e proteção do ambiente e efetuará uma visita a uma empresa do setor pesqueiro e um projeto agro-industrial de produção de vinhos, terminando o dia com as habituais audiências a membros da sociedade civil, jovens e empresários.

No domingo desloca-se à localidade de Caraculo, município da Bibala, para uma visita ao porto mineraleiro Sacomar, regressando depois à cidade de Moçâmedes, capital da província, para visitar diferentes infraestruturas, incluindo as obras de requalificação da baía de Moçâmedes, a Marginal, o porto comercial e, também, o Instituto Marítimo e Pesqueiro.

O regresso do Presidente angolano a Luanda está previsto para o princípio da tarde de domingo.

RCR // LFS

Lusa/fim