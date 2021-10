Segundo uma nota dos serviços de imprensa, João Lourenço será acompanhado de vários ministros, para fazer "a avaliação do estado dos diferentes setores da ação governativa naquela província.

Da agenda do chefe do executivo angolano consta uma reunião com o Governo Provincial, em que participam também os ministros integrantes da sua delegação, "para uma interação que permitirá abordar o estado geral de desenvolvimento do território".

No período da tarde estão previstas audiências com entidades religiosas, autoridades tradicionais, jovens e empresários.

Na quarta-feira, o Presidente da República visitará o futuro Centro Tecnológico da província e irá percorrer depois a Feira Agrícola que estará montada no centro da cidade, regressando depois a Luanda.

No mês passado o presidente angolano visitou o Cuanza Norte, tendo passado também já este ano pelas províncias do Bengo, Benguela e Cunene.

Angola vai realizar eleições gerais em 2022.

