O evento, que se realiza na terça-feira, é uma iniciativa do Governo francês, com o envolvimento da União Africana, e vai permitir debater aspetos como a dívida dos países africanos, o investimento privado, a construção de infraestruturas e as reformas económicas das nações africanas.

Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República, à margem do evento, João Lourenço terá reuniões bilaterais com o Presidente francês, Emmanuel Macron, com o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa e com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

O regresso do chefe de Estado a Luanda está programado para quarta-feira, adianta a mesma nota.

No encontro participam outros líderes africanos, entre os quais o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e europeus como Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, ou Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol.

