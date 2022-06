João Lourenço vai ouvir um painel de 24 conselheiros, que integram atualmente este órgão de consulta, devendo anunciar depois a data do pleito eleitoral, em que os angolanos vão escolher o seu novo Presidente e representantes na Assembleia Nacional, que deve acontecer até 90 dias antes do final do atual mandato (26 de setembro).

Na semana passada, o Presidente, que se recandidata a novo mandato, respondeu às críticas da oposição que acusou João Lourenço de atrasar as eleições para fazer campanha eleitoral, salientando estar a cumprir os prazos legais.

Na altura, disse ainda que só iria convocar as eleições depois de realizar a reunião do Conselho da República, podendo anunciar a data "minutos, horas ou dias depois".

O Conselho da República é um órgão colegial consultivo do chefe de Estado onde têm assento o vice-presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, a vice-presidente do MPLA, os líderes dos partidos políticos UNITA, FNLA e PRS, e da coligação CASA-CE.

São ainda membros o procurador-geral da República, o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, o escritor Adriano Botelho de Vasconcelos e os reverendos Luís Nguimbe e Suzete João.

O rei do Baiacas, António Numa Uta, o jornalista Ismael Mateus, os empresários Carlos Cunha, Fernando Pacheco e Manuel Monteiro, a antropóloga Rosa Cruz e Silva, a ambientalista Fernanda Renée, e o nacionalista Jorge Alicerces Valentim são também conselheiros.

