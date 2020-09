João Lourenço vai inaugurar um novo hospital geral na cidade do Kuito, capital da província do Bié, com capacidade para 230 camas e prestação de 20 serviços especializados, como Gineco-obstetrícia, Pediatria, Neonatologia, Cirurgia, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Psiquiatria, Estomatologia e Otorrinolaringologia, entre outros.

Segundo uma nota da Secretaria para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa do Presidente da República, a infraestrutura de saúde vai contar com mil técnicos, entre médicos (cerca de cem), enfermeiros, técnicos de diagnósticos e pessoal administrativo.

João Lourenço tinha visitado as obras do hospital na segunda quinzena de outubro do ano passado.

Sábado é também o dia marcado pelo Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (SINMEA) para finalizar uma semana de luto e homenagear o pediatra Silvio Dala, morto a 1 de setembro em circunstâncias ainda por esclarecer depois de ser conduzido a uma esquadra policial por não usar máscara policial.

A brutalidade da polícia angolana é o mote de uma outra manifestação organizada por jovens, para exprimir indignação face à violência policial desde o início da pandemia que já fez, pelo menos, uma dezena de vítimas.

No mesmo dia, apoiantes do PRA-JA Servir Angola, projeto político de Abel Chivukuvuku, manifestam-se contra a atuação do Tribunal Constitucional que tem vindo sucessivamente a rejeitar a legalização do partido.

RCR // PJA

Lusa/fim