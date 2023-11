João Lourenço felicitou, em nome do executivo angolano e no seu próprio, Pedro Sánchez pela sua recente investidura no cargo de Presidente do Governo de Espanha.

O chefe de Estado angolano manifestou a expectativa de que esforços conjuntos vão produzir "frutos palpáveis, mutuamente vantajosos" e que vão corresponder aos interesses dos dois povos.

"Estou seguro de que, nos próximos quatro anos, o Governo dirigido por vossa Excelência será capaz de conduzir com êxito os destinos da nação espanhola e de garantir, nestes tempos de incertezas, o bem-estar dos cidadãos do Reino de Espanha, assim como a estabilidade e o progresso do vosso país", referiu João Lourenço na sua mensagem.

NME // MLL

Lusa/Fim