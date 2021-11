João Lourenço e Ana Dias Lourenço foram recebidos no Balcão Único de Atendimento ao Público, localizado na Comissão Administrativa da Cidade de Luanda, segundo um vídeo partilhado na página do Centro de Imprensa da Presidência angolana.

Na ocasião, o casal recebeu também os seus cartões de munícipe.

O processo arrancou há cerca de dois meses, estando previsto o registo de 12 milhões de eleitores, antecedendo as eleições gerais previstas para 2022.

O Registo Eleitoral Oficioso, destinado a cidadãos maiores de 18 anos, tem abrangência nacional, sendo a sua atualização extensiva ao exterior do país.

Dados do Ministério da Administração do Território (MAT) indicam que há 400 mil angolanos espalhados por 57 países, que contam com o apoio de 76 missões diplomáticas, que irão ter acesso ao processo a partir de janeiro de 2022.

Em Angola, os cidadãos deverão atualizar o registo nos municípios, distritos urbanos, comunas, bairros e nas povoações, enquanto no exterior a escolha recai para as representações diplomáticas.

Quanto à atualização da área de registo do cidadão, a lei indica que deve ser efetuada através do cartão do munícipe.

A transmissão de dados à Comissão Nacional Eleitoral deve acontecer anualmente, até 15 de dezembro.

O processo de atualização do Registo Eleitoral Oficioso teve início em 15 de setembro e a primeira fase termina em março do próximo ano.

RCR // LFS

Lusa/fim