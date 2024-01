Segundo o despacho presidencial, publicado no Diário da Republica de 11 de janeiro, os trabalhos justificam-se com a necessidade de cumprir as recomendações da UNESCO, e inscrevem-se na promoçao e dinamização do turismo cultural naquela região histórica e de importância nacional e mundial.

O acordo de financiamento entre Angola e a sociedade Áurea-SDVM, através da linha de financiamento estruturado pelo Banco Angolano de Investimento visa financiar os contratos de empreitada e fiscalização de obras públicas para a recuperação dos sitios histórico-culturais.

O centro histórico da cidade de Mbanza Congo entrou na lista de património mundial da UNESCO em 2017, sendo a primeira classificação do género do país

A candidatura de Angola destacava que o Reino do Congo estava perfeitamente organizado aquando da chegada dos portugueses, no século XV.

A área classificada envolve um conjunto cujos limites abrangem uma colina a 570 metros de altitude e que se estende por seis corredores. Inclui ruínas e espaços entretanto alvo de escavações e estudos arqueológicos, que envolveram especialistas nacionais e estrangeiros.

Dividido em seis províncias que ocupavam parte das atuais República Democrática do Congo, República do Congo, Angola e Gabão, o Reino do Congo dispunha de 12 igrejas, conventos, escolas, palácios e residências.

O cemitério dos antigos Reis do Congo ou o museu, adaptado do antigo palácio daquela monarquia e que hoje guarda algumas relíquias seculares daquele povo, são outros espaços históricos, abrangidos pela classificação da UNESCO.

Mbanza Congo ficou conhecida à época pela difusão da escrita por ser a "cidade dos sinos", face à conversão dos reis do Congo ao cristianismo introduzido pelos contactos com os portugueses.

