Esta informação foi transmitida em resposta à agência Lusa, que questionou a Presidência da República sobre este assunto depois de o jornal Tal & Qual ter noticiado que um surto de 'legionella' "ameaçou infestar o Palácio de Belém".

A Presidência da República respondeu que "procede a análises laboratoriais regulares, no âmbito do programa de monitorização e tratamento preventivo ou corretivo da água dos vários edifícios em que funciona" e que "destas análises nunca resultaram valores superiores aos valores de referência para um risco significativo".

"No entanto, foram detetados níveis mais baixos, de nível de risco moderado, nas águas quentes de uma casa de banho da Residência Oficial do Presidente da República, num edifício anexo ao Palácio de Belém, tendo sido, de imediato, adotadas todas as medidas corretivas adequadas em função do nível de risco apurado. Não obstante o risco moderado, tal casa de banho foi de imediato isolada por precaução", acrescentou a Presidência da República.

A 'legionella' é a bactéria responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave, contraída por via respiratória, através da inalação de gotículas de água contaminada.

