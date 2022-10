Dados da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE), que está em tramitação parlamentar, antecipam que cerca de 52% do orçamento total da Presidência se destine no próximo ano a despesas com pessoal.

Bens e serviços correntes representam 35,42% do orçamento para o próximo ano.

Dados do orçamento da Presidência da República foram hoje discutidos no arranque das audições públicas das comissões especializadas do Parlamento Nacional, tendo o chefe da Casa Civil, Bendito Freitas, estado reunido com os membros da de Justiça e Assuntos Constitucionais.

"A Presidência da República tem o papel de acompanhar, aconselhar e fazer advocacia, trabalhando em parceria de proximidade com o Governo para alcançar o máximo de serviço ao povo nas necessidades básicas, como saúde, nutrição, saúde infantil e apoio ao desenvolvimento pré-escolar", disse, destacando as prioridades para o seu mandato do chefe de Estado, José Ramos-Horta.

A maior fatia do orçamento para 2023, cerca de 7,66 milhões de dólares, destina-se ao programa de "boa governação e gestão institucional", seguindo-se 1,82 milhões para "desenvolvimento inclusivo e sustentável", 1,36 milhões de dólares para reforço das relações e cooperação internacionais e cerca de mil milhões para "promover a identidade nacional".

