A primeira edição desta iniciativa, relativa ao biénio 2020/2021, e iniciativa conjunta da APE com a Câmara Municipal de Braga, distinguiu João Barrento, elegendo-o por unanimidade do júri, constituído pela direção.

"Considerando o percurso notável do autor, seja nomeadamente enquanto académico e cronista no espaço mediático ao longo de muitos anos, seja pelo brilho incomum das suas traduções de grandes poetas (Hölderlin, Goethe, Walter Benjamin entre outros) e da ação no Espaço Llansol, a todos os títulos modelar", João Barrento "é uma personalidade maior da cultura portuguesa contemporânea", considerou o júri na justificação para atribuição do prémio.

No início de julho do ano passado, a APE lançou, em Braga, a primeira edição do Prémio Vida Literária Vítor Aguiar e Silva, a ser atribuído de dois em dois anos.

