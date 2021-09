O crude do mar do Norte, que serve de referência na Europa, concluiu o dia no International Exchange Futures com uma queda de 0,49 dólares em relação à última negociação, na passada sexta-feira, quando tinha encerrado nos 72,59 dólares.

A persistente preocupação com a recuperação da procura na Ásia, devido ao aumento dos casos de covid-19 naquela região, continuou a pesar nas negociações dos futuros de petróleo.

De acordo com os analistas, o facto de a Arábia Saudita ter cortado os preços dos contratos de petróleo com clientes asiáticos alimentou o receio negocial.

