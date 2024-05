Durante uma visita à sede do Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre uma eventual visita do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Portugal na terça-feira.

"Eu para terça-feira só posso confirmar uma coisa: é que recebo em visita de Estado o Presidente da República Dominicana. Está marcado há muito tempo", respondeu o chefe de Estado, acrescentando: "É aquilo que está na minha agenda para terça-feira, se souberem mais do que eu, fico muito agradecido pela informação".

Interrogado sobre as negociações em curso entre Governo e forças de serviços de segurança e sobre as reivindicações dos militares, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "o Governo está permanentemente em negociação nesses vários setores" e considerou que "faz bem em não deixar de continuar a dialogar".

Em concreto sobre as Forças Armadas, referiu que "já houve uma reunião do Conselho Superior Militar, que tem as chefias militares e tem o ministro da Defesa, e começou a estudar-se o estatuto do militar".

"E eu tenciono daqui por umas semanas convocar um Conselho Superior de Defesa Nacional para apreciar essa matéria", anunciou o Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas, salientando que está "atento à questão do estatuto do militar".

