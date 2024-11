Numa mensagem, divulgada à imprensa, por ocasião da celebração do 48º Dia Nacional da Mulher, que hoje se assinala, José Ramos-Horta afirmou que Timor-Leste mantém o "compromisso de promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres em todas as áreas da vida".

"Fizemos avanços no aumento da participação das mulheres na política, alcançando uma das maiores percentagens de mulheres no parlamento na região da Ásia-Pacífico. No entanto, devemos continuar o nosso trabalho para eliminar a violência do género, garantir o acesso igual à educação e à saúde e criar mais oportunidades económicas para as mulheres, especialmente nas zonas rurais", disse o prémio Nobel da Paz.

Dedicado ao tema "As Mulheres no Processo de Desenvolvimento Nacional após 25 anos da Consulta Popular", o Dia Nacional da Mulher assinala a morte da heroína nacional Maria Tapo e tem como objetivo recordar o papel da mulher na luta pela independência de Timor-Leste.

"Às mulheres de Timor-Leste -- as nossas mães, irmãs, filhas e líderes -- a vossa força, sabedoria e dedicação são fundamentais para o desenvolvimento e prosperidade da nossa nação. O conhecimento tradicional que preservam, as famílias que cuidam e as comunidades que constroem são a base da nossa sociedade", salientou o Presidente timorense.

O chefe de Estado pediu também às jovens do país para que "sonhem alto" e persigam os seus "objetivos com determinação".

"A vossa nação apoia-vos, e o vosso potencial não conhece limites. O futuro de Timor-Leste depende da vossa plena e ativa participação em todos os aspetos da nossa sociedade", disse o Presidente.

Na mensagem, o prémio Nobel da Paz recordou igualmente as antigas combatentes pela liberdade, acrescentando que a sua "coragem e determinação continuam a inspirar novas gerações de mulheres".

