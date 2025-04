"Quando fui a Roma, na altura da criação do [posto de] cardeal e agradeci ao Papa pelo ato, ele disse-me: estamos a fazer justiça à (...) diocese primaz de África e eu é que devo agradecer a Cabo Verde por tudo o que fez pelo desenvolvimento da Igreja", disse José Maria Neves, aos jornalistas, à margem de um evento, na Praia.

Arlindo Furtado, bispo de Santiago, foi nomeado primeiro cardeal do país, em 2015, e José Maria Neves participou na cerimónia de investidura, então como primeiro-ministro.

Hoje é chefe de Estado e apontou o Papa Francisco como "um grande amigo de Cabo Verde", lembrando a intenção do líder da Igreja Católica de visitar o arquipélago no quadro dos 500 anos da criação da diocese da Santiago (que se assinala em 2033, mas com eventos comemorativos a decorrer desde 2023).

Francisco também tinha uma relação especial com o país devido "aos cabo-verdianos, em Buenos Aires, capital da Argentina", com os quais convivia e também por via da causa de beatificação do escravo Negro Manuel.

Manuel Costa dos Rios chegou a Cabo Verde no início do século XVII, oriundo da costa africana e foi batizado no arquipélago, antes de ser vendido para a Argentina, onde se tornou guardião de um santuário na localidade de Luján.

Foi durante o papado de Francisco que se avançou com o processo de beatificação, apontou José Maria Neves, assinalando que foi também com o Papa que se concluíram as negociações da concordata com Cabo Verde.

"Estarei lá [no Vaticano] para, em nome do povo de Cabo Verde, prestar homenagem a um homem da Igreja, mas também a um líder que vai continuar a inspirar [o mundo], nestes tempos conturbados", concluiu.

Cabo Verde cumpre hoje o segundo de dois dias de luto determinados pelo Governo.

As cerimónias fúnebres do Papa Francisco vão realizar-se no sábado de manhã às 10:00 locais (09:00 em Lisboa) na Praça de São Pedro, anunciou o Vaticano.

O féretro será depois transferido para a Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma, onde o Papa vai ser sepultado, segundo comunicado.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos.

LFO (RS) // MLL

Lusa/Fim